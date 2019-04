Beelden van beveiligingscamera tonen Assange in Ecuadoraanse ambassade

Beelden van een beveiligingscamera, verkregen door de Spaanse krant El Pais, tonen de 47-jarige Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij meer dan zeven jaar vastzat voordat de Britse politie hem donderdag oppakte. In het filmpje is te zien hoe de WikiLeaks-oprichter op een skateboard rondrijdt en een discussie krijgt met een bewaker.

El Pais verspreidde vandaag opvallende beelden van Assange, die door de Ecuadoraanse ambassade op een skateboard probeert rond te rijden. Niet veel later is op de videobeelden te zien hoe de WikiLeaks-oprichter enkele bezoekers ontmoet. Wanneer de bewaker Assange erop wijst dat de bezoekers moeten vertrekken, ontstaat er een discussie.

De ambassadeur van Ecuador beweerde eerder dat Assange zich slecht gedroeg. Zo zou besmeurde hij naar verluidt muren met uitwerpselen. Hij liet ook vuil ondergoed in het toilet liggen, deed de afwas niet en liet het kookvuur meermaals aanstaan. Die uitspraken worden door Jennifer Robinson, de advocate van de klokkenluider, ontkend. Volgens haar zijn het slechts “buitensporige beweringen” om haar cliënt uit te schakelen.

“Ecuador uit deze beschuldigingen om de komst van de Britse politie in de Ecuadoraanse ambassade in Londen te rechtvaardigen”, aldus Robinson aan Sky News.

“Centrum voor spionage”

De president van Ecuador, Lenin Moreno, beschuldigde Assange ervan dat hij “een centrum voor spionage” creëerde in de ambassade. “Alle pogingen om landen te destabiliseren is verwerpelijk voor Ecuador, want wij respecteren andere landen”, stelt Moreno in de Britse krant ‘The Guardian’. “Daarom is het jammer dat op ons grondgebied met toestemming van onze autoriteiten faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren.”

“We kunnen het niet toestaan dat ons huis, dat we hebben opengesteld, wordt gebruikt voor spionage. Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden”, zei Moreno over Assange. De president beweerde ook dat de beslissing om het asiel in te trekken “niet arbitrair” gebeurde, maar op “internationaal recht” steunt.

Moreno zegt wel vóór de uitzetting schriftelijke garanties te hebben gekregen van de Britse autoriteiten dat Assange na een rechtszaak niet kan worden uitgezet naar landen waar hij gemarteld kan worden of de doodstraf zou kunnen krijgen.

Uitleveringsverzoek

De stichter van Wikileaks werd donderdag gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij verschuilde zich er al zeven jaar om te ontsnappen aan een Britse aanhoudingsbevel. Assange wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding in Zweden, feiten die hij altijd heeft ontkend.

Ook loopt er een uitleveringsverzoek uit de VS, die hem ervan beschuldigen om de gewezen inlichtingenofficier Chelsea Manning geholpen te hebben. Dankzij Manning werd onder meer geopenbaard hoe Amerikaanse soldaten vanuit een helikopter Iraakse burgers onder vuur namen.

Volgens advocate Robinson is Assange niet bevreesd om zich te verantwoorden voor het Britse of Zweedse gerecht. “Maar onze grootste bezorgdheid is vermijden dat hij uitgeleverd wordt aan de VS.”