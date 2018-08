In de buurt van Bologna in Italië zijn twee doden en zeventig gewonden gevallen toen een tankwagen ontplofte. De tankwagen botste tegen een vrachtwagen geladen met auto's op een snelwegbrug. Daarna volgde er een enorme explosie. De knal was zo zwaar, dat de brug waar het ongeval op gebeurde deels instortte. De ravage is dan ook enorm.