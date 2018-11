Een bewakingsvideo die door de Chinese autoriteiten is vrijgegeven, toont het moment vlak voor een buscrash in China. Op de beelden is te zien hoe de chauffeur het aan de stok krijgt met een passagier. Door de ruzie wijkt de chauffeur (al dan niet opzettelijk) uit en crasht hij met zijn bus in de Yangtze rivier. Het incident gebeurde vorige week al, maar de beelden werden nu pas vrijgegeven. De Chinese autoriteiten hebben al dertien lichamen uit de rivier gehaald, twee anderen zijn nog vermist.