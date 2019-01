Beeld toont hoe vliegtuig crasht in Rusland

In het noordwesten van Rusland is een Toepolev-bommenwerper gecrasht toen die wou landen, tijdens een zware sneeuwstorm. Bij de landing breekt het toestel in stukken en vliegt het in brand. Drie van de vier bemanningsleden kwamen om bij de crash, de vierde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde dinsdag al, maar er zijn nu pas beelden van opgedoken. De bommenwerper had net een trainingsvlucht uitgevoerd, maar had volgens het Russische ministerie van Defensie geen wapens aan boord. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is misgegaan.