Beeld toont chaos tijdens aanslag Iran

Bij een aanslag op een militair defilé in de Iraanse stad Ahvaz zijn meer dan twintig doden gevallen. Er is ook sprake van minstens twintig gewonden. Op beelden is de chaos tijdens de aanslag te zien. Militairen liggen op de grond en op de achtergrond zijn geweerschoten te horen.

Volgens het persagentschap Tasnim Fars werden ook twee daders gedood en zijn twee daders gevlucht. Ze worden achtervolgd door de veiligheidsdiensten. Isna Ali-Hossein Hosseinzadeh, de vicegouverneur van de provincie Khoezistan zegt dat de terroristen met vier waren. "Twee van hen werden gedood en twee anderen gearresteerd", klinkt het.

De aanslag werd volgens de staatstelevisie gepleegd door een groep gewapende aanvallers van ‘Takifiri’, een terreurbeweging waar ook Osama bin Laden een aanhanger van was.

Teheran heeft "een buitenlands regime" dat gesteund wordt door de Verenigde Staten ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.

