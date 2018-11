De Britse ex-voetballer David Beckham is in Florida op bezoek om de kiezers van de midterms te begroeten. Want de tussentijdse verkiezingen hebben ook invloed op de plannen van Beckham om een nieuw voetbalstadion in Miami te bouwen. Als het goed uitdraait voor Beckham, en de kiezers stemmen ‘ja’, dan kan Beckham beginnen met de onderhandelingen voor het bouwproject.