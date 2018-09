Beaucourt: "Dodental in Palu zal nog oplopen"

Het zoeken naar overlevenden in een regio die getroffen is door een tsunami is uiterst moeilijk. Dat zegt de bekende hulparts Luc Beaucourt aan VTM NIEUWS. “Er zijn nu 832 dodelijke slachtoffers, maar dat zal ongetwijfeld nog oplopen.”

Beaucourt was een van de hulpverleners die naar Indonesië trok na de tsunami van 2004, en weet dus hoe chaotisch het er nu aan toe gaat in Palu. “Je wordt geconfronteerd met heel wat pijn. Naast de doden zijn er ook andere prioriteiten, zoals het verzorgen van gewonden, voedsel en drinkbaar water voorzien.”

Toch is Beaucourt ook kritisch, en hij ziet dat de communicatie nog steeds te wensen overlaat.

Herbekijk hier het volledige gesprek met Beaucourt hier.

Bekijk ook: