Barbara Bush (92) wil thuis sterven

Het gaat niet goed met de voormalige First Lady Barbara Bush. De 92-jarige vrouw van ex-president George H. W. Bush werd het voorbije jaar verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen met long- en hartproblemen. Een bron dichtbij de familie heeft tegenover CNN verklaard dat Bush nu thuis in Houston wordt verzorgd en dat ze heeft besloten dat ze niet meer teruggaat naar het ziekenhuis.

Het kantoor van haar man, voormalig president Bush, laat in een mededeling weten dat ze na “een recente reeks hospitalisaties” heeft besloten “geen bijkomende medische hulp meer te zoeken.”

“Wie haar kent, zal niet verbaasd zijn dat Barbara Bush zich kranig heeft gehouden en zich geen zorgen heeft gemaakt om zichzelf, maar om anderen. Ze wordt omringd door de familie die ze aanbidt en waardeert de lieve berichten en de gebeden die ze krijgt”, klinkt het voorts.

73 jaar huwelijk

Barbara Bush en George H. W. Bush zijn al 73 jaar getrouwd. Barbara Bush is de enige levende echtgenote van een voormalige president die tegelijk de moeder is van een andere voormalige president.

George H. W. Bush was president van 1989 tot 1993, zijn zoon George W. Bush woonde van 2001 tot 2009 in het Witte Huis.