Balearen leggen AirBnb aan banden

Vanaf 1 juli mogen particulieren geen huis of appartement meer verhuren in Palma de Mallorca, de hoofdstad van de Balearen. Veel eigenaars verhuren via een platform als AirBnB. Dat heeft de huizenprijzen zo omhoog gejaagd dat de inwoners zelf amper nog een betaalbare woning vinden.

“De private woonmarkt kent een enorme schaarste en de prijzen rijzen gewoon de pan uit”, vertelt Vlaming Joeri Claeys die er een B&B uitbaat. “Om een voorbeeld te geven: een klein appartement met twee of misschien drie slaapkamers kost makkelijk tussen 1.000 en 1.200 euro.”

Wonen onbetaalbaar

Voor de inwoners zelf wordt wonen dus onbetaalbaar. Daarom heeft de regering beslist dat particulieren vanaf 1 juli hun woning niet meer mogen doorverhuren. Wie dat toch doet, riskeert een boete tot 400.000 euro.

Niet alleen in Palma de Mallorca neemt de overheid maatregelen, al gaan andere steden minder ver. Zo mag je in Parijs maximum vier maanden per jaar je huis of appartement verhuren. In Londen is dat negentig dagen en in Amsterdam zestig dagen.

In Berlijn mag je dan weer enkel een kamer verhuren en geen volledige woning. In Barcelona kan je geen appartement huren voor minder dan een week. In ons land blijft de overlast door verhuur zoals AirBnB beperkt.