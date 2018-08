Australië heeft zevende premier in elf jaar

Scott Morrison is de nieuwe premier van Australië, de zevende al in amper elf jaar tijd. De 50-jarige Morrison, tot nu minister van Begroting, won een interne stemming over het voorzitterschap van de conservatieve Liberal Party. In Australië is de voorzitter van de grootste partij meteen ook de premier.

De Liberal Party doet het slecht in de peilingen en is al meer dan een jaar intern verdeeld tussen een rechtse en meer gematigde vleugel.

Het kwam na veel intriges tot een nieuwe voorzittersverkiezing, die gewonnen werd door Morrison.

Australië kent met Morrison nu al zijn zevende eerste minister in amper elf jaar. De laatste premier die in het land van ongeveer 25 miljoen inwoners een volledige termijn uitzat, was John Howard (Liberal Party), die in 2007 de verkiezingen verloor.