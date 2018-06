Aquarius aangekomen in Valencia

De Aquarius is zondag aangekomen in Spanje. Na meer dan een week op zee rond te dobberen, is het schip met Afrikaanse vluchtelingen aangemeerd in de haven van Valencia. Er waren nog 106 van de 629 mensen aan boord, de rest van hen werd eerder overgezet op andere reddingsboten.

Het schip was oorspronkelijk onderweg naar Italië, maar was daar niet welkom van de rechtse regering. Ook in Malta mocht de Aquarius niet aanmeren. De nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez besloot dan maar om het schip op te vangen.

Voorbereid

In Valencia is men voorbereid op de komst van de mensen. Het Rode Kruis staat er klaar en de regering zal de vluchtelingen registreren. Ook in Frankrijk zijn ze welkom.

De regering van president Macron uitte eerder al zware kritiek op de weigering van Italië. De situatie rond de Aquarius toont dat er flink wat onenigheid is rond het Europees asielbeleid.

