Amerikaanse vrouw praat plots Brits

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Arizona is naar bed gegaan met barstende hoofdpijn. Michelle Myers stelde er zich verder geen vragen bij, tot ze de volgende ochtend wakker werd en sprak met een Brits accent.

Het is niet de eerste keer dat Michelle Myers dit meemaakt. De afgelopen zeven jaar is ze al drie keer wakker geworden met een vreemd accent. Zo heeft ze al Iers en Australisch gesproken in het verleden. Beide keren verdween het accent ook weer na een week. Nu is het anders: Myers praat al een tweetal jaar met een Brits accent ook al is ze nog nooit de oceaan overgestoken.

Buitenlandse accentensyndroom

Dokters zeggen dat ze lijdt aan het buitenlandse accentensyndroom. Dat is een zeldzame aandoening waarbij patiënten spraakpatronen van andere accenten overnemen, waardoor het lijkt alsof ze een andere taalvariant spreken.

De aandoening ontstaat meestal nadat de patiënt een beroerte of een hoofdletsel heeft ervaren. Myers verklaart echter dat ze daar nooit last van heeft gehad. Wel zou ze lijden aan het Ehlers-Danlossyndroom. Dat is een aandoening waardoor ze snel blauwe plekken krijgt en last heeft van haar gewrichten.

Het buitenlandse accentensyndroom is heel zeldzaam. Sinds de ontdekking ervan in 1907 zijn er maar een zestigtal gevallen bekend.