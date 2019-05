In New York is een studentenvereniging van de Hofstra-universiteit geschorst door dierenmishandeling. Op de beelden is te zien hoe de leden van de studentenvereniging Alpha Epsilon Pi een hond dwingen om bier te drinken.

De SPCA, een vereniging voor de preventie van wreedheid tegen dieren, onderzoekt de zaak. Ondertussen is de studentenvereniging geschorst.