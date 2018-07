Amerikaanse milieubaas krijgt volle laag op restaurant

"Ik eis dat je ontslag neemt", schreeuwt een moeder voor een vol restaurant waar de controversiële Amerikaanse milieubaas Scott Pruit aan het lunchen was. Pruit blijft verstijfd zitten terwijl de jonge moeder hem de volle laag geeft: "We verdienen iemand die het milieu beschermt en gelooft in klimaatverandering".

Als procureur-generaal van Oklahoma was Pruitt een gezworen vijand van milieuactivisten. Namens de staat met zijn belangrijke olie- en gasindustrie spande hij verscheidene processen aan tegen de dienst die hij nu gaat leiden. De nieuwe EPA-chef liet ook bij herhaling weten het wetenschappelijk bewijs voor de klimaatverandering te betwijfelen.