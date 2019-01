Ambassades in Australië ontvangen massaal verdachte pakketten

De Australische Federale Politie (AFP) zegt dat verschillende "verdachte pakketten bij ambassades en consulaten" in de staat Victoria en in hoofdstad Canberra zijn toegekomen. "De pakketten worden door de aanwezige hulpdiensten onderzocht", zegt de AFP in een tweet. "De omstandigheden worden onderzocht."

De lokale krant The Age meldt dat er pakketten zijn verstuurd naar mogelijk zelfs 22 consulaten en ambassades in Canberra en Melbourne, de op een na grootste stad van het land. Maar die informatie is niet bevestigd. In de verschillende mediaberichten is voorlopig geen sprake van het Belgische consulaat in Canberra. Wel gaat het onder meer om de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de VS, schrijft The Age. Ook zijn er onbevestigde berichten van pakketten in onder meer de Duitse, Italiaanse, Spaanse, Pakistaanse, Griekse, Thaise, Zwitserse, Egyptische en Deense consulaten.

Maandag werd het Argentijnse consulaat in Sydney deels ontruimd nadat verdacht poeder was ontdekt in een enveloppe. Uiteindelijk bleek het poeder ongevaarlijk.