Amateurbeelden tonen angst in school Florida

Op sociale media duiken steeds meer beelden op van jongeren die zich verscholen voor de schutter die zeventien mensen doodde in een school in Parkland, in Florida. De schutter is een ex-leerling van de school. Op de beelden zijn heel wat schoten te horen. Leerlingen hebben ook het moment gefilmd dat ze bevrijd werden door SWAT-teams.

Gisteren rond 15.00 uur lokale tijd drong een jongeman, vermoedelijk Nikolas Cruz, een middelbare school binnen in Parkland, in het zuiden van Florida. Hij liet het brandalarm afgaan en doodde daarna twaalf leerlingen in het gebouw. Twee anderen schoot hij buiten neer en één in een straat verderop. Twee andere leerlingen overleden op weg naar het ziekenhuis. Cruz kon gearresteerd worden en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is de zwaarste schietpartij sinds de schietpartij in de basisschool Sandy Hook vijf jaar geleden.

Cruz pochte op sociale media met wapens en andere leerlingen waren bang van hem omdat ze zich bedreigd voelden. Daarom werd hij ook van school gegooid. Het mogelijk motief van de jongeman is nog niet duidelijk.