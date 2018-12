De schade na de dodelijke tsunami in Indonesië is enorm. Op amateurbeelden is te zien hoe een volledige wijk in de provincie Lampung in puin ligt. Brokstukken liggen op de straat, huizen zijn volledig vernield. Bij de vloedgolf vielen al zeker 281 doden. Geologen geloven dat de uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau aan de oorzaak ligt van de ramp.

