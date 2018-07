Amateurbeeld toont hoe schutter Toronto wapen richt

Op amateurbeelden is te zien hoe een schutter zijn wapen richt op het terras van een restaurant in het Canadese Toronto. Bij die schietpartij zijn twee doden, onder wie de schutter, en dertien gewonden gevallen. De politie sluit terrorisme niet uit.

De schietpartij gebeurde iets na 22 uur lokale tijd. Volgens getuigen vuurde de man, die volledig in het zwart gekleed was, minstens twintig schoten af.

Een vrouw is overleden en meerdere mensen zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder hen een meisje dat "in kritieke toestand is".

Bekijk ook: