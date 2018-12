Een schip dat onderweg was vanuit Rusland naar de Turkse stad Istanboel, is voor de kust van Turkije in de problemen gekomen. Door de hoge golven moest een reddingsoperatie gestart worden om alle zestien bemanningsleden van het schip te halen. Dat duurde meerdere uren, maar uiteindelijk kon iedereen geëvacueerd worden.