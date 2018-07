Al 2 doden na bosbranden Californië

Verschillende bosbranden in de Amerikaanse deelstaat Californië hebben al twee mensenlevens geëist. Tienduizenden mensen moesten hun huizen verlaten. Californië kampt intussen al enkele dagen met zware bosbranden.

Eén van de twee doden viel vrijdag in het noordelijke Shasta County. Een dag eerder was een collega die een bulldozer bediende al omgekomen. In de stad Redding kregen ze te maken met een "muur van vlammen", aldus Jonathan Cox van de brandweer van Californië.

Carr

Door deze zogenaamde Carr-brand, in het noorden van de deelstaat, zijn al zeker 65 gebouwen vernield, en meer dan 17.000 hectare land is platgebrand. In de regio is het al enkele dagen meer dan 40 graden Celsius. In de buurt van Yosemite woedt de Ferguson-brand.

Sinds die brand uitbrak werd al 18.000 hectare bos vernield. Bij een reeks bosbranden, vorig jaar in oktober, kwamen in het noorden van Californië, meer dan 40 mensen om het leven. Meer dan 100.000 mensen moesten op de vlucht slaan. Meer dan 9.000 gebouwen raakten toen vernield door de branden.