Al 19 doden bij winterorkaan in VS

In het noordoosten van de Verenigde Staten slaat de gevreesde winterorkaan ongemeen hard toe. Er zijn al 19 mensen omgekomen, volgens sommige bronnen al 21. De sneeuw zorgt voor problemen, maar de extreme koude vormt het grootste gevaar. Op sommige plaatsen is het 27 graden onder nul. In Boston en omgeving maken overstromingen de ellende helemaal compleet.

In Massachusetts staan auto’s vastgevroren in straten die ondergelopen zijn. De regio krijgt het hoogste springtij in decennia over zich heen, terwijl het kwik naar min twintig duikt. De brandweer heeft al honderden gezinnen geëvacueerd.

Sneeuwstorm

Een tiental noordoostelijke staten heeft de sneeuwstorm over zich heen gekregen. De gebieden langs de kust zijn het hardst getroffen. Het gaat om een zone van Philadelphia over New York City en Boston tot aan de Canadese grens.

Op de luchthavens van New York zijn gisteren en vandaag 1.600 vluchten afgelast. In de anders zo drukke straten rijdt nauwelijks verkeer. De sneeuw maakt autorijden haast onmogelijk.

Winterorkaan

De grote boosdoener is een winterorkaan of bomcycloon, een zeldzaam compact lagedrukgebied met veel sneeuw en ijzige rukwinden. Pas volgende week stijgen de temperaturen weer naar normalere waarden, nog altijd rond het vriespunt.

