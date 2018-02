Agenten afzijdig bij schietpartij Florida

Er raken steeds meer details bekend over het politieoptreden tijdens de schietpartij op een school in Florida, vorige week. Gisteren bleek al dat een gewapende schoolbewaker niet ingreep, maar nu kwam ook aan het licht dat drie agenten niets deden.

De drie agenten bleven met getrokken wapens achter hun auto zitten terwijl Nikolas Cruz binnen een bloedbad aanrichtte. Ze werden opgemerkt door agenten van een ander korps, die wel naar binnengingen in het gebouw.

Ook bij het zoeken naar de schutter op de beelden van de bewakingscamera’s liep het fout. Iemand had de beelden twintig minuten teruggespoeld. Daardoor leek het alsof de schutter nog in het gebouw was, terwijl hij eigenlijk al lang de benen had genomen.

Waarschuwingen uitgelekt

Intussen is ook uitgelekt dat de waarschuwing die de FBI op 5 januari kreeg over Nikolas Cruz bijzonder alarmerend was. “Hij gaat ontploffen. Hij zal een school binnengaan en de plaats ondersteboven schieten”, vertelde een vrouw die hem goed kende op 5 januari.

Het was bovendien niet de enige alarmbel die de FBI miste. Bij de lokale politie kwamen niet minder dan achttien waarschuwingen binnen.