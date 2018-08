Agent slaat man neer, omdat die I.D. weigerde te tonen

In de Amerikaanse stad Baltimore heeft een agent een man in elkaar geslagen omdat die weigerde zijn identiteitskaart te tonen. De beelden van de agressie gaan intussen viraal. De agent in kwestie is geschorst en heeft ontslag genomen.

Op de beelden is te zien hoe een agent de man met een aantal rake klappen tegen de grond werkt. Een burgerrechtenactivist plaatste het filmpje op Twitter, waarna het snel viraal ging. De politie is intussen een onderzoek gestart, de agent zelf is geschorst, maar heeft ook zelf ontslag genomen.