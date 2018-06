Agent rijdt vluchtende verdachte aan

In de Amerikaanse stad Athens (Georgia) is een agent ontslagen nadat hij een vluchtende verdachte aanreed met zijn politiewagen. Op bodycambeelden is te zien hoe de agent de man probeert klem te rijden, waarna hij hem ook effectief aanrijdt. Omstaanders reageren verontwaardigd op de gewelddadige handelswijze van de politie. Tegen zijn collega’s zegt de agent dat hij de man niet bewust aanreed, maar de beelden tonen iets anders.

De vluchtende man werd opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Hij kwam ervan af met schrammen en blauwe plekken. Hij werd daarna naar de gevangenis gebracht, omdat hij de afspraken van zijn voorwaardelijke vrijlating schond.

Ontslag

Aanvankelijk werd de agent op administratief verlof gestuurd tijdens het onderzoek naar het incident. Na onderzoek van de bodycambeelden besliste de commissaris om hem te ontslaan.