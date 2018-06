Agent redt vrouw uit ondergelopen wagen

Een Chinese politieagent heeft een vrouw uit haar ondergelopen wagen gered. De heldhaftige actie van de man werd gefilmd door bewakingscamera’s.

De Zuid-Chinese provincie Guangdong werd getroffen door enkele stortregens. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw het overstroomde weggedeelte probeert te ontwijken. Haar poging mislukt en haar wagen wordt volledig ondergedompeld. He Xiwen, een hulpagent die net aan het patrouilleren was, merkte de wagen op en twijfelde geen moment.

De man brak het glazen dak van de wagen en kon zo de vrouw uit de benarde situatie bevrijden. Ze werd veilig en wel naar de kant gebracht. De dappere actie van de man wordt in het hele land geprezen.