Agent Guardia Civil getuigt over berging peuter Julen

VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp kon één dag na de dood van de kleine Julen spreken met Nicolas Rando, een agent van de Guardia Civil. Hij hielp bij de reddingsactie die bijna twee weken in beslag nam. Het levenloze lichaam van het kindje werd intussen geborgen.

Dertien dagen nadat de Spaanse kleuter Julen in de buurt van Malaga, in het zuiden van Spanje, in een honderd meter diepe schacht viel, is het jongetje in de nacht van vrijdag op zaterdag dood teruggevonden door reddingswerkers. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten.

Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep.