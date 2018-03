Afrin veroverd op Koerden

Syrische strijders, die worden gesteund door Ankara, hebben de "totale controle" veroverd over het centrum van de stad Afrin, een Koerdisch bastion in het noordwesten van Syrië. Dat bevestigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, nadat het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten eerder al verklaarde dat een deel van de stad onder controle is van het Turkse leger en zijn Syrische bondgenoten.

"Eenheden van het Vrije Syrische Leger, die door het Turkse leger gesteund worden, hebben de volledige controle over het centrum van Afrin veroverd rond 08.30 uur (06.30 uur Belgische tijd)", aldus Erdogan.

De stad Afrin is het voornaamste doelwit van het offensief dat Turkije in januari lanceerde tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden, die Ankara bestempelt als "terroristische organisatie".

De Turkse stafchef verklaarde eveneens dat het centrum van Afrin "onder controle" is. "De ontmijningsoperaties en operaties om andere explosieven onschadelijk te maken blijven wel voortduren", aldus de stafchef in een persbericht. "Nu wappert de Turkse vlag daar! Nu wappert de vlag van het Vrije Syrische Leger daar!", aldus Erdogan nog.

1.500 doden

Er is nog geen bevestiging van een Koerdische bron. Volgens cijfers van het Turkse leger kwamen bij het offensief al 46 Turkse soldaten om. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten liet eerder op de dag weten dat ook al 1.500 Koerdische strijders omkwamen sinds het begin van het offensief op 20 januari. Door het offensief zijn de afgelopen dagen tienduizenden mensen uit Afrin weggevlucht.