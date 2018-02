Advocaat Trump betaalde pornoster zwijggeld

Een advocaat van de Amerikaanse president Trump heeft een pornoactrice in de aanloop naar de verkiezingen in 2016 130.000 dollar zwijggeld betaald. Ze mocht niet meer praten over een affaire die ze in 2006 had met Trump - in de periode dat zijn vrouw Melania net was bevallen van hun zoontje Barron. De advocaat zegt dat Trump zelf nooit iets van dat zwijggeld heeft geweten.

Pornoster Stormy Daniels, in het echte leven Stephanie Clifford, kreeg 130.000 dollar, zo'n 105.000 euro, op haar rekening net voor de presidentsverkiezingen in 2016. Het geld is van Michael Cohen, de advocaat van Donald Trump. Hij richtte er zelfs een besloten vennootschap voor op. Aan de krant The New York Times zegt hij dat Donald Trump er niets mee te maken heeft.

"Noch de Trump Organisatie, noch de campagne van Trump waren betrokken bij de transactie met mevrouw Clifford. En geen van beide heeft de storting terugbetaald, rechtstreeks of onrechtstreeks”, klinkt het.

Minder spraakzaam nu

Stormy Daniëls vertelde eerder dat ze in 2006 een seksuele relatie had met Donald Trump, vier maanden nadat Melania bevallen was van zoon Barron. Intussen is ze minder spraakzaam, wellicht door dat zwijggeld. “Het is toch duidelijk dat ik hem ontmoet heb als je de foto’s bekijkt”, zegt ze.

Op 30 januari lekte een verklaring uit waarin ze een seksuele relatie met Trump ontkent. Donald Trump heeft de relatie altijd ontkend. En hoe scherp hij anders op beschuldigingen reageert, nu blijft het bijzonder stil.