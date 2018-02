De Britse acteur Idris Elba, bekend van onder meer de Britse serie 'Luther', vroeg afgelopen weekend zijn vriendin Sabrina Dhowre ten huwelijk. Dat deed hij vlak voor de screening van zijn regiedebuut ‘Yardie’.

Idris Elba en Sabrina Dhowre vormen sinds vorig jaar een koppel. Ze is zestien jaar jonger dan hem. Het wordt zijn derde huwelijk. Opmerkelijk: een paar maanden geleden zei Elba nog dat hij niet wist of hij ooit nog zou hertrouwen. “Het is niet mijn roeping in het leven”, zei hij toen.