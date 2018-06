Achtbaan ontspoord: 2 mensen vallen 10 m diep

In de Amerikaanse staat Florida zijn twee mensen tien meter naar beneden gevallen nadat een rollercoaster is ontspoord. Het is nog niet duidelijk hoe het met hen gaat. In totaal zijn zes mensen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten hebben gisterenavond tien mensen moeten bevrijden uit een loshangend karretje. Zes mensen liggen in het ziekenhuis, maar het is niet duidelijk wat hun verwondingen zijn of hoe ernstig die zijn. Ook de toestand van de twee mensen die naar beneden zijn gevallen, is nog onduidelijk.