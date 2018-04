Aanval Syrië: Rusland voert 'getuigen' op

Volgens de Russische ambassadeur in Nederland werd de gifgasaanval op het Syrische Douma in scène gezet. Dat zei hij vandaag op een persconferentie in Den Haag. Voor dat persmoment had de ambassadeur speciaal ‘ooggetuigen’ vanuit Syrië laten overvliegen.

De persconferentie vond plaats op de hoofdzetel van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. De Russische ambassadeur in Nederland had voor de gelegenheid enkele Syriërs laten overvliegen die te zien waren op beelden van vlak na die vermeende gifaanval, om te getuigen dat er geen chemische wapens gebruikt zijn.

Onder de getuigen waren een jongen, de elfjarige Hassan die op de beruchte video's te zien is, en zijn vader. Zij verklaarden dat zij die dag uit hun schuilplaats moesten komen en opdracht kregen om naar het ziekenhuis te gaan. "In het ziekenhuis gooiden ze water over mij", zei Hassan. "Ik weet niet waarom".

Propaganda

Volgens Rusland berusten de berichten over een gifgasaanval dan ook op een leugen. De Syrische hulporganisatie Withelmen heeft een video met veronderstelde slachtoffers in elkaar gedraaid en Rusland zal dat bewijzen, klonk het.

“Meteen na 7 april is de grote propagandamachine van het westerse trio in actie getreden van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië”, zei de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Sjoelgin. “Niets is erger dan de waarheid. Ze zijn bang om de waarheid in de ogen te kijken. Ze zijn bang om de kleine Hassan in de ogen te kijken.”

Haaks op het Westen

De verklaring staat haaks op het verhaal van onder meer de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij vuurden een week na de mogelijke gifgasaanval nog kruisraketten af op drie doelen in Syrië. In een gezamenlijke verklaring met andere westerse landen herhalen de drie dat het onomstotelijk vaststaat dat er op 7 april in Douma chemische wapens zijn ingezet.