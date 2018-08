Aanslag met drone, kan dat eigenlijk?

Wat is er precies gebeurd gisteravond in Caracas, de hoofdstad van Venezuela? Een toespraak van president Nicolàs Maduro is bruusk verstoord door een ontploffing. Zeven militairen zijn gewond geraakt. De minister van informatie spreekt van een aanslag met drones. Maar kan dat eigenlijk wel?

Als de officiële verklaring klopt, zien experts twee mogelijkheden: "Een militaire drone, al zou die accurater hebben toegeslagen, of een half-professionele of zelfs amateurdrone, want ook die kan je uitrusten met explosieven. En moeilijk is dat allesbehalve", zegt Mark Van Loon, CEO van Droneport.