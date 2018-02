In China zijn gisterenavond 9 mensen om het leven gekomen nadat de bouwsite voor een nieuwe metrolijn instortte door een zinkgat.

9 mensen stierven en negen anderen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn niet in levensgevaar. Drie arbeiders zijn nog vermist.

Het ongeval gebeurde nadat een deel van weg en enkelelantaarnpalen wegzakten in een gigantisch gat in de grond. De oorzaak van het ongeval is voorlopig nog onbekend, maar er is een onderzoek bevolen.