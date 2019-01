"In 80 jaar nog niet gezien, zoveel sneeuw": Vanuit ondergesneeuwd Oostenrijk getuigen Belgen over de zware sneeuwval. Voor het eerst dit skiseizoen heeft de winter Oostenrijk in zijn greep, en meteen ongemeen hard. Het gaat nog niet meteen stoppen met sneeuwen, en op sommige plaatsen wordt zelfs nog tot twee meter verwacht. De hevige sneeuwval leidt tot chaos op de weg en verhindert toeristen huiswaarts te keren. Enkele landgenoten geven een stand van zaken vanuit Filzmoos en Mühlbach.