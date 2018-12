In Tokio hebben meer dan 75.000 Japanners de viering bijgewoond van keizer Akihito, die vandaag 85 wordt. Hij verscheen op het balkon van het paleis, vergezeld van de keizerlijke familie. Akihito zit al drie decennia op de troon, maar komend voorjaar treedt hij af. De keizer is blij dat hij zijn regeerperiode kan afsluiten zonder oorlog. Hij was elf toen de Tweede Wereldoorlog eindigde.