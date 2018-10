In het Amerikaanse Pennsylvania zijn 71 Beagles gered van een broodfokker. De politie kreeg afgelopen zaterdag een tip en nam de dieren in beslag. Alle honden waren extreem mager en hadden last van vlooien. Ze worden nu verzorgd en hopelijk ondergebracht in een nieuw gezin.

Het baasje van de dieren, een broodfokker, overleed in september. Sindsdien verbleven de dieren bij de eigenaar van de woning. De man wordt nu mogelijk aangeklaagd wegens nalatenschap.