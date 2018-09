In Middleton, een stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, heeft een gewapende man het vuur geopend in een kantoorgebouw. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De straat is helemaal afgezet en de politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Zeker vier mensen, waaronder de schutter zouden afgevoerd zijn naar het ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde om10 uur plaatselijke tijd. Het motief van de schutter is nog niet gekend.