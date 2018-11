Ongeveer 1.500 Salvadoranen zijn van Guatemala naar Mexico getrokken. Ze vormen de derde migrantenkaravaan naar de Verenigde Staten.

De migranten staken de rivier Suchiate over, die Tecun Uman in Guatemala scheidt van Ciudad Hidalgo in Mexico. De groep kon de oversteek maken zonder dat er iemand opgepakt werd. De migranten liepen verder naar Frontera Hidalgo, zowat 11 kilometer van de grens.

Ongeveer 200 leden van de groep bleven op de brug en zijn van plan om in Mexico asiel aan te vragen.