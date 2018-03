37 doden bij brand in winkelcentrum

Bij een zware brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn 37 doden gevallen, onder wie zeker elf kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. De slachtoffers zouden gestikt zijn door de rook.

Naast de 37 doden, vielen er ook 43 gewonden. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Er zijn ook nog altijd 69 mensen vermist, onder wie veertig kinderen.

De brand ontstond op de vierde verdieping van het commerciële centrum in Kemerovo, een industriële stad in het centrum van Siberië. Omdat er op die verdieping een bioscoop en een speelzaal gevestigd waren, gingen hulpdiensten er meteen van uit dat er heel wat kinderen bij de slachtoffers zouden zijn.

Nooduitgangen afgesloten

Er blijkt heel wat misgelopen te zijn met de reddingsoperatie in het winkelcentrum. Zo vertelt de vicegouverneur van de regio Kemerovo dat er aanwijzingen zijn dat de nooduitgangen van de bioscoop waren afgesloten. Volgens ooggetuigen ging ook het brandalarm niet af.

Voorlopig is nog niet bekend hoe de brand ontstaan is. Volgens de politie is meer dan duizend vierkante meter van het centrum vernield.