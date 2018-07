In New Delhi in India zijn zeker drie mensen omgekomen toen een gebouw is ingestort. Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar vermisten. Het gebouw van zes verdiepingen stond er nog maar een paar jaar.

Tijdens het moessonseizoen storten er wel vaker gebouwen in. De combinatie van regen en goedkope bouwmaterialen maken de gebouwen onstabiel.