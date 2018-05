22/5/2017: horror na concert van Ariana Grande

Dag op dag een jaar geleden blies Salman Abedi zichzelf op in de hal van de Manchester Arena, vlak na het concert van Ariana Grande. 22 onschuldige fans kwamen daarbij om het leven, het jongste slachtoffer was amper acht jaar oud. De beelden blijven ook een jaar later nog steeds naar de keel grijpen.

De zelfmoordterrorist had zijn moment pijnlijk goed gekozen. Op het moment van de explosie kwamen de concertgangers uit de zaal en wachtten heel wat ouders daar om hun kinderen op te halen.

22 doden

De trieste balans: 22 doden en meer dan 100 gewonden. Het was de dodelijkste aanslag in het Verenigd Koninkrijk sinds de aanslagen in Londen van 2005.

Herdenking

In Manchester staan vandaag allerlei evenementen gepland om de aanslag te herdenken. De Britse premier Theresa May en prins William zullen vanmiddag een herdenkingsplechtigheid bijwonen in de kathedraal van de stad. Vanavond is er het concert ‘Manchester Together With One Voice’, dat koren uit Manchester en daarbuiten samenbrengt.

