20 doden en 1.000 gearresteerd in Iran

Minstens duizend mensen zijn in Iran opgepakt sinds de protesten tegen het regeringsbeleid donderdag zijn uitgebroken. Het dodentol is intussel al tot twintig opgelopen

In Teheran werden zo’n 450 mensen gearresteerd, zo meldt de provinciale vicegouverneur Ali Asgar Naserbait. In de stad Mashad in het noordoosten van Iran werden 138 mensen van hun vrijheid beroofd. Ook in andere steden werden mensen opgepakt, alles bij elkaar zou het gaan om zo’n duizend arrestanten.

Doodstraf

De Iraanse autoriteiten beschuldigen de manifestanten van verschillende delicten, waaronder enkele die met de doodstraf moeten worden bestraft. “Elke dag die voorbijgaat en waarbij mensen worden gearresteerd, neemt de criminaliteit in ons land toe”, zegt Iraans parlementslid.

“Wij beschouwen deze manifestanten niet als protesteerders vóór rechten maar ze willen enkel kwaadspreken over het regime.”