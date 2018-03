2 agenten redden stikkende baby

Twee agenten uit Shaker Heights, in de Verenigde Staten, hebben een stikkende baby gered in een auto. Een moeder zag dat haar kind op de achterbank aan het stikken was en stopte haar wagen in het midden van de weg.

“Godzijdank waren zij er. Zonder hen was ik daar waarschijnlijk nog altijd eerste zorgen aan het toedienen”, zegt de moeder van het meisje, Tamica Pruitte. “Ik merkte dat ze aan het stikken was in haar melk die uit haar neus kwam. Dus remde ik en stapte ik uit. Uit het niets kwamen er twee agenten die op haar rugje begonnen te stoten, zodat ze weer kon ademen.”

De agenten wisten totaal niet wat er aan de hand was toen de auto plots remde. “We dachten dat de auto misschien pech had en moest weggesleept worden, dan zagen we een moeder uitstappen en zich naar de andere kant van de wagen haasten”, zegt een van de agenten Ryan Sidders. “De moeder zag er nogal in paniek uit en wist precies niet wat te doen”, zegt de andere agent Alex Oklander.

Gelukkig wisten de agenten hoe ze eerste hulp moesten toedienen en kon het kindje snel terug ademen. “Godzijdank, toen we dat kuchje hoorden slaakten we alle twee een zucht”, zegt agent Sidders.