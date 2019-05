Een 19-jarige Chinees heeft gisteren veertien mensen uit een brand gered. De brand ontstond in een appartementsgebouw in Fushun in het noordoosten van China.

Lan Junze was even verderop aan het werk met zijn kraan en schoot meteen te hulp. Zijn kraan deed dienst als ‘mandje’ en kon de bewoners succesvol redden. Het gebouw zelf is volledig vernield.