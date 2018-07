Bij een ontploffing in een medicijnenfabriek in het zuidwesten van China zijn negentien mensen omgekomen en twaalf anderen gewond geraakt. Dat hebben de staatsmedia gemeld.

De explosie gebeurde donderdag om 18.30 uur lokale tijd (12.30 uur Belgische tijd) in Hengda Technology, in de buurt van de stad Yibin, in de centrale provincie Sichuan. Het bedrijf produceert geneesmiddelen. Hoe de ontploffing is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het vuur is ondertussen geblust.