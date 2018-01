18 doden bij treincrash Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn zeker 18 mensen omgekomen bij een treinongeluk. Er zijn ook honderden gewonden. De trein is ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een gesloten overweg. Zeker zeven wagons hebben vuur gevat. De meeste slachtoffers zijn niet tijdig naar buiten geraakt.

De trein botste tegen een vrachtwagen in Kroonstad, in de provincie Vrijstaat. De vrachtwagen zou niet geremd hebben en de eerste en tweede wagon van de trein geraakt hebben, aldus getuigen. Op beelden is te zien hoe de wagons in brand stonden.

Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, de hulpdiensten zijn nog volop bezig. De vrachtwagenchauffeur heeft intussen een alcoholtest afgelegd, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend gemaakt.