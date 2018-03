16 kinderen sterven bij luchtaanval Syrië

Bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië zijn zestien kinderen om het leven gekomen. In totaal kostte de aanval het leven aan twintig mensen. De kinderen kwamen om nadat ze eerder al waren gevlucht voor bombardementen op hun school.

Volgens het Syrische verdedigingsleger vond de aanval plaats in het oosten van Idlib, de meest drukbevolkte provincie van Syrië die gecontroleerd wordt door rebellen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt dat er in totaal twintig mensen stierven bij de luchtaanval. Onder hen waren vijftien leden van dezelfde familie.

Het is niet duidelijk of de luchtaanval het werk was van het Syrische leger of van hun Russische bondgenoten. Het Syrische leger is erin geslaagd om zeventig procent van het rebellengebied terug te winnen. Na weken van bombardementen zijn nog steeds duizenden mensen op de vlucht.

