150 migranten vast op Amerikaanse grens

Zowat 150 migranten die samen vanuit Centraal-Amerika naar de VS reizen, zijn gisteren tegengehouden in Tijuana, aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. De mensen maken deel uit van een grote migrantenkaravaan. Die maakte de Amerikaanse president Donald Trump zodanig ongerust dat hij de grensbewaking opvoerde.

De 150 migranten willen toegang krijgen tot de VS, maar niet iedereen wordt binnengelaten in het centrum waar de asielaanvraag moet plaatsvinden. Aan de nieuwszender CNN verklaren de mensen dat ze "vastbesloten" zijn om aan het centrum te blijven wachten tot iedereen tot het land wordt toegelaten. "We hopen dat de regering van de VS de deuren voor ons zal openen", zegt de 52-jarige Reyna Isabel Rodríguez, die samen met haar twee kleinkinderen uit El Salvador komt.

Karavaan

De migranten maken deel uit van de karavaan met meer dan duizend mensen - de zogenaamde ‘Viacrucis Migrante’ - die eind maart in de Zuid-Mexicaanse stad Tapachula was samengekomen om van daaruit koers te zetten naar de VS. De leden van de karavaan hebben zich intussen verspreid: sommigen zijn in Mexico gebleven, anderen hebben hun reis op eigen kracht voortgezet.

De beelden van de karavaan hadden tot grote ongerustheid geleid bij de Amerikaanse president. Donald Trump besliste daarom de National Guard, een onderdeel van de Amerikaanse reservestrijdkrachten, aan de grens in te zetten om de illegale immigratie tegen te houden.

Muur

De president had tijdens zijn verkiezingscampagne aangekondigd dat hij een muur langs de grens met Mexico zou bouwen. Maar die belofte is hij nog niet kunnen nakomen.