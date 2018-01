14-jarig meisje van onder modder gered

In Californië heeft de brandweer een 14-jarig meisje van onder de modder gered. Het meisje lag onder het puin van haar huis toen een brandweerman haar om hulp hoorde roepen. Op beelden is te zien hoe ze amper kan geloven dat ze nog leeft. Het is een redding waar heel Californië zich aan optrekt.

Volgens de Amerikaanse zender NBC hoorde een brandweerman het meisje om hulp roepen. Ze zat verscholen onder de brokstukken van haar woning. Het meisje, dat van kop tot teen onder de modder zat, kon amper geloven dat de reddingswerkers haar levend van onder het puin hebben gehaald.

Bosbranden

Al zeker vijftien mensen kwamen om bij de modderstromen ten zuiden van Californië. De modderstromen vinden plaats tussen Santa Barbara en Los Angeles, dezelfde streek die enkele weken geleden getroffen werd door enorme bosbranden. Door die branden was de aarde er verschroeid. Eerder waarschuwde de overheid dat bij zware regen alles kon wegspoelen, en dat is precies wat er nu gebeurt.

