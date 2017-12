Het noordoosten van de Verenigde Staten kreunt onder een zware winterstorm. Vooral de staat Pennsylvania krijgt het hard te verduren. Zo viel er in de stad Erie maar liefst 135 centimeter sneeuw op dertig uur, en dat is een record.

Hoewel de mensen in de regio sneeuw gewoon zijn, is deze situatie ook voor hen ongezien. In Erie werd zelfs de noodtoestand afgeroepen, onder meer omdat de weerdiensten er nog meer sneeuw verwachten.